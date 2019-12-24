الملك الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس واجب وإرث هاشمي

وقال الملك، خلال استقباله في قصر الحسينية، أمس الاثنين، رؤساء الكنائس في الأردن والقدس، وشخصيات مسيحية أردنية، وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية: "أن المسلمين والمسيحيين في الأردن أسرة واحدة، تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره"، كما نقلت وكالة "بترا".

وأكد الملك الأردني على حق كنائس القدس في الحفاظ على مقدساتهم وممتلكاتهم وممارسة شعائرهم بحرية ودورهم القوي. وقال: "دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس واجب وإرث هاشمي".

وأكد جلالة الملك حرصه على التواصل مع رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وممثلي الأوقاف والهيئات المقدسية الإسلامية، في بيت الأردنيين، وقال: "كل الدعم والتقدير مني".

من جانبهم، أكد المتحدثون، خلال اللقاء، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مضيفين أنها الوصاية الشرعية الأصيلة التي حملها جلالة الملك إرثا هاشميا نابعا من الدين والتاريخ، "نعتز بها ونتمسك بها ولا نرضى عنها بديلا مسلمين ومسيحيين".