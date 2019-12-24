إيران: إسرائيل ستندم على جرائمها في سوريا

صرح مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بأن إسرائيل ستتلقى عاجلا أم آجلا الرد على غاراتها وجرائمها في سوريا، تعليقا على القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا.

وشدد ولايتي على أن "الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة لا يمكن أن تمر من دون رد".

وتوعد إسرائيل بأنها "ستندم على جرائمها" حيث ستتصدى "المقاومة في سوريا ولبنان للجرائم الأمريكية والإسرائيلية"، مضيفا أن "حزب الله سيسوي إسرائيل بالتراب إذا هاجمت لبنان"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأكد أن الكيان الإسرائيلي عاجز ولا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران، وتصريحات مسؤوليه بهذا الشأن "مجرد دعاية".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت يوم الأحد، بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى "ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق".

كما أعلنت وكالة "سانا" أن مضادات الجيش السوري تصدت لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري وسط سوريا، وأسقطت اثنتين فوق مدينتي سلمية وجبلة غربي البلاد.