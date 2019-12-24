الجيش السوري يسيطر على بلدة جرجناز الاستراتيجية في إدلب

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة الكاملة على بلدة جرجناز الاستراتيجية، الواقعة في محافظة إدلب الشمالية الغربية.

جرجناز- سبوتنيك. وذكر المراسل أنه "بفضل موقع جرجناز، فإن السيطرة عليها ستمكن الجيش من السيطرة على طريق حماة حلب المهم، في إدلب، والذي لا يزال معقلا للإرهابيين".

وأضاف المراسل أن الجيش السوري سيطر بالفعل، كجزء من عملياته التي بدأها مؤخرا، على بلدات قطرة وصيادي والحراكي في إدلب.