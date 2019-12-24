صحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي: من غير الواضح أن دياب سيتمكن من تشكيل الحكومة

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك صعوبات جمة يصطدم بها الرئيس المكلف حسان دياب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وبهذا الصدد، ذكرت صحيفة "The National" الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي، والذي قال: " على الرغم من أنه تم القبول بحسان دياب​ ل​تشكيل الحكومة​ في ​لبنان​، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومة".

وشدد المسؤول الأمريكي، قائلا:"موقف ​واشنطن​ لا يتعلق بحصة فريق "​حزب الله​" اللبناني في الحكومة المقبلة بل حول برنامجه".

ولفت المسؤول إلى أن "حزب الله كان شريكا في الحكومة الأخيرة. نحن نجد طريقة للعمل مع ​الحكومة اللبنانية​ المنتجة ضمن قيود معينة".

واعتبر أن الولايات المتحدة​ تشك بشدة في أن حكومة بقيادة "حزب الله" ستكون قادرة على ​محاربة الفساد​، أو ملتزمة به، مشيرا الى أن هذه المنظمة تعتمد إلى حد كبير على الفساد من أجل بقائها، وتمويل أنشطتها الإجرامية والإرهابية.

وذكرت الصحيفة، أن مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد شينكر​، قال للصحفيين إن واشنطن "تدعم ​المتظاهرين​ ودعوتهم للإصلاح و​مكافحة الفساد​ في البلاد. لكن نعتقد أن الوقت قد حان لأن يضع قادة لبنان المصالح الحزبية جانباً، وأن يتصرفوا من أجل المصلحة الوطنية، وأن يدفعوا بالإصلاحات، وأن يشكلوا حكومة تلتزم بتنفيذها ومحاربة الفساد".