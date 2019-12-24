مكتب الصدر ينشر أسماء أربعة أشخاص لا ينتمون إلى التيار... وثيقة

نشر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أسماء أربعة اشخاص، مؤكدا أن هؤلاء ليس لديهم عمل ضمن مفاصل التيار الصدري ولا يمتون إليه بأي صلة.

وجاء في بيان المكتب الخاص: "المدرجة أسماؤهم أدناه ليس لديهم أي عمل ضمن مفاصل التيار الصدري ولم يكلفوا بأي عمل خاص".

وفي وقت سابق دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، كتلة البناء برئاسة هادي العامري إلى احترام إرادة العراقيين، وحقن الدماء.

وقال الصدر عبر حسابه على "تويتر": "السلام عليكم، أيها الإخوة في تحالف البناء، أيها الأخ قصي السهيل، احقنوا الدم العراقي، واحترموا أوامر المرجعية، واحترموا إرادة الشعب، واحفظوا كرامتكم".

وكان تحالف "البناء" في العراق بزعامة هادي العامري، أعلن أمس السبت، تقديم مرشحه قصي السهيل، لتولي منصب رئيس الحكومة العراقية الجديد إلى رئيس الجمهورية برهم صالح خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأرجأ الرئيس العراقي برهم صالح تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى اليوم الأحد، بعد تقديمه طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية يتضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة الحكومة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.