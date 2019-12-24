مدمرة بريطانية تعترض شحنة مشبوهة في بحر العرب

اعترضت سفينة من البحرية الملكية البريطانية شحنة من مادة الميثامفيتامين بقيمة أكثر من 3.3 مليون جنيه إسترليني (حوالي 4.3 مليون دولار ) في سفينة لمهرّبين في بحر العرب بشمال المحيط الهندي.

ووفقًا لبيان نُشر على موقع البحرية، اكتشفت السفينة البريطانية "إتش إم إس ديفندر"، أثناء قيامها بدورية في بحر العرب، أمس الإثنين، سفينة مشبوهة لا تحمل أي علم. وأبحر باتجاهها مشاة البحرية وبعد التفتيش، عثر على 11 كيسا من المخدرات يزن كل واحد منها ما بين 15-20 كيلوغراما، على متن السفينة. وإجمالا تم ضبط شحنة تزن 131 كيلوغراما.

وشددت البحرية البريطانية في بيان على أن " البحارة ومشاة البحرية قاموا بتوجيه ضربة عيد الميلاد للإرهابيين، بمصادرتهم مخدرات بقيمة 3.3 مليون جنيه استرليني (4.3 مليون دولار) في الشرق الأوسط".

.@HMSDefender’s crew landed a £3.3 million drugs bust in the Middle East. Success came thanks to her helicopter crew's dawn patrol. 🔗 Full Story here: https://t.co/Xg2iZba7Le pic.twitter.com/TVYha4xYzH — Royal Navy (@RoyalNavy) December 23, 2019

بدروه قال قائد المدمرة البريطانية، ريتشارد هيويت: "أنا فخور جدًا بأن "إتش إم إس ديفندر" كانت قادرة على ... منع مثل هذه الكمية الكبيرة من المخدرات من الوصول إلى شوارع مدن في المملكة المتحدة".

وتجدر الإشارة إلى أن المدمرة "إتش إم إس ديفندر" هي واحدة من عدة سفن حربية بريطانية تم نشرها في المنطقة لحماية طرق الملاحة البحرية التجارية، بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز في تموز/ يوليو الماضي.