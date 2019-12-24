"قطر للبترول" تعتزم وضع تسعير مسبق لنفطها البري والبحري بدءا من فبراير

ووفقا لموقع الشركة القطرية، ستعتمد منهجية التسعير الجديدة لنفطي قطر البري وقطر البحري على معدل مؤشرات أسعار النفط الإقليمية المعلنة والشفافة.
Qatar Petroleum announces a change in the pricing methodology for Qatar Marine and Qatar Land crude grades starting February 2020 #QP #QatarPetroleum #Qatarhttps://t.co/I14PivYOb4 pic.twitter.com/jskml9WCLL— Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) December 24, 2019
وأكدت "قطر للبترول" أن منهجية التسعير الجديدة ستعزز من القدرة التنافسية لنفطي قطر البري وقطر البحري، وستمنح المشترين الحاليين والجدد القدرة على المقارنة السعرية للنفط القطري مع أسعار النفط الخام الإقليمية الأخرى..
ويستخدم مصدرو النفط في الشرق الأوسط التسعير المسبق، وعادة يباع نفط المنطقة بأسعار آجلة لشهرين قادمين.
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