"قطر للبترول" تعتزم وضع تسعير مسبق لنفطها البري والبحري بدءا من فبراير

أعلنت شركة "قطر للبترول"، اليوم الثلاثاء، اعتزامها تغيير منهجية تسعير نفطي قطر البري وقطر البحري، اللذين تسوقهما، من تسعير بأثر رجعي إلى تسعير مسبق، اعتباراً من فبراير/ شباط 2020.