الدفاع التركية: القوات الكردية ما زالت في شمال سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الوحدات الكردية لم تغادر مناطق شمالي سوريا بالكامل، حيث كان من المفترض أن تغادر بموجب الاتفاقيات التركية مع روسيا والولايات المتحدة.

أنقرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "هابر" التركية، عن خلوصي قوله "نتيجة لعملية نبع السلام، جرى تشكيل منطقة آمنة تم تطهيرها من الإرهابيين. قمنا بتنسيق أنشطتنا، والوفاء بالاتفاقيات مع الأمريكيين والروس. هذا التنسيق مستمر، خاصة مع الجانب الروسي. يراقب زملاؤنا الوضع ليل نهار ويعرفون أن الإرهابيين لا زالوا غرب وشرق هذه المنطقة".

هذا وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في منتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية داخل الأراضي السورية.

بالإضافة إلى مغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.