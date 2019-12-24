نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل تعتقل 31 فلسطينيا في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت 31 فلسطينيا الليلة الماضية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس.

وأضاف النادي في بيان له، أن من بين المعتقلين "الأديب والمفكر أحمد قطامش الذي قضى سابقا في معتقلات الاحتلال قرابة 11 عاما إضافة إلى اعتقال 14 مقدسيا غالبيتهم أسرى سابقون".

وذكر النادي أن أصغر المعتقلين سنًا، الليلة الماضية، هما سند طقاطقة من بيت لحم وشادي مسلم من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، ويبلغان من العمر 16 عاما، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح النادي في البيان، أن عمليات الاعتقال رافقتها "اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب داخل المنازل، منها منازل لأسرى سابقين".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الاعتقالات.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب 5000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 42 امرأة و200 طفل.