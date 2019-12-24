وزير النفط الكويتي يشيد بتوقيع اتفاقية مع السعودية بشأن المنطقة المقسومة

أشاد وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، بتوقيع مذكرة تفاهم مع السعودية، لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة، التي ظلت محل خلاف بين البلدين لعقود مضت.

وقال الفاضل، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء، "أرفع أسمى آيات التهاني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة".

ارفع أسمى آيات التهاني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، تجسيدا لجهود سموه الدائمة والداعمة للتلاحم الخليجي pic.twitter.com/L1YbfOK8An — د. خالد الفاضل (@Dr_Alfadhel) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩

​واعتبر وزير النفط توقيع الاتفاقية بين بلاده والسعودية "تجسيدا لجهود سموه(أمير الكويت) الدائمة والداعمة للتلاحم الخليجي".

ووقعت الكويت والسعودية اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.

وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء "كونا"، اليوم الثلاثاء، بأن"الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم".

وتمثل "المنطقة المقسومة" أو "المحايدة" على الحدود نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة.

وفي عام 2014 قررت الرياض إغلاق المنطقة الحدودية الصحراوية "المحايدة" بقرار أحادي دون التنسيق مع الجانب الكويتي، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك مع الكويت وفقا للاتفاقيات المبرمة عام 1966.