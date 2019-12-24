بالفيديو... مفاجأة من عناصر مكافحة الشغب للمتظاهرين في وسط بيروت

فاجأت عناصر من مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين في وسط بيروت وذلك بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

ونشرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية مقطع فيديو على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" أظهرت فيه المفاجأة التي حضرتها للمتظاهرين المتواجدين بوسط العاصمة بيروت.

وقامت القوى الأمنية بتوقيف عدد من المتظاهرين بسبب قيامهم بتنظيف الساحة الأساسية واعتقالهم مع عائلاتهم.

وفاجئت القوات الأمنية بعد فتح أبواب السيارة، حيث خرج منها بابا نويل ووزع الهدايا على العائلات والأطفال.