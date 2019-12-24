"لقد حان الوقت"... أمريكا توجه دعوة إلى الأطراف الليبية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها مطالبة أطراف الأزمة الليبية وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة حماية الاستقلال، بدلا من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي".

بمناسبة عيد إستقلال #ليبيا تظل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بسيادة ليبيا وسلامة اراضيها. يجب على الأطراف الليبية وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع. حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة لحماية الاستقلال بدلاً من فتح الأبواب للإستغلال الأجنبي. https://t.co/06KAgcazhn — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩

​وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول.