رئيس الحكومة الكويتية: برنامج عملنا خلال 3 أسابيع... ونمد يد التعاون للقضاء على الفساد

أعلن صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، تقديم برنامج عمل حكومته الجديدة خلال مدة أقصاها 3 أسابيع.

وقال صباح الخالد، إن مجلس الأمة مد يد التعاون إلى "أبعد مدى تنفيذا وترجمة لتوجيهات أمير الكويت صباح الأحمد"، حسب صحيفة القبس الكويتية.

وتابع، أن حكومته تمد يد التعاون في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأضاف أنه طبقا للمادة 98 من الدستور، تقدم الحكومة برنامجها في مدة أقصاها 3 أسابيع.

ويتضمن برنامج عمل الحكومة الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد وحماية المال العام.

وتعمل الحكومة على ضمان الاجراءات الكفيلة بمتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد، وتطوير الأجهزة الحكومية إلى رقمية.

وأصدر الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، أمرا أميريا بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء السابق، قد اعتذر عن إعادة تكليفه من قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتولي منصب رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.