سوريا... عواصف تقلب حاويات شحن في مرفأ اللاذقية (صورة)

وصلت سرعة رياح العاصفة في الساحل السوري إلى درجة أغلقت فيها السلطات السورية الموانئ، وأدت إلى سقوط حاويات شحن في مرفأ اللاذقية.

وبحسب وكالة "سانا"، فقد أعلنت مديرية الموانئ البحرية اليوم إغلاق جميع الموانئ في اللاذقية وطرطوس أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

ونقلت الوكالة عن العميد عمار مخلوف، مدير عام الموانئ، تأكيده أنه تم إغلاق مينائي طرطوس واللاذقية، وميناء مصب النفط في بانياس، إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة، بسبب سرعة الرياح التي تبلغ حاليا نحو 40 كم /سا.

وأفاد المسؤول السوري، أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في الساعات القادمة إلى نحو 90 كم/سا، مضيفا أنه تم الطلب من السفن والمراكب بأخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفاديا لأي حوادث.

ونشرت صفحات للتواصل الاجتماعي في سوريا صورا قالت إنها لحاويات تسببت الرياح بسقوطها في مرفأ اللاذقية.