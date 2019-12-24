إعلام: البرلمان العراقي ينفي مخاطبة الرئيس بشأن "الكتلة الأكبر"

نفى البرلمان العراقي، مخاطبة الرئيس برهم صالح بشأن الكتلة الأكبر ، في البرلمان، وذلك بعدما ذكرت تقارير، في وقت سابق، أن كتلة "سائرون" البرلمانية، أرسلت خطابا إلى رئيس الجمهورية.

ذكرت ذلك شبكة "العربية"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول مراسلها: "البرلمان العراقي ينفي أنه خاطب الرئيس بشأن الكتلة الأكبر".

مراسل العربية: البرلمان العراقي ينفي أنه خاطب الرئيس بشأن الكتلة الأكبر #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 24, 2019

وقالت قناة "السومرية"، في وقت سابق اليوم، إن كتلة "سائرون" البرلمانية، أرسلت خطابا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تقول فيه إنها الكتلة الأكبر في البرلمان.

وقالت إن مصدر كشف أن رئاسة البرلمان العراقي، سلمت رئيس الجمهورية خطابا بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان.

اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003، وقبل البرلمان العراقي، في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لتبدأ بعدها مشاروات حزبية ونيابية من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ويواصل المحتجون تظاهراتهم، مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.