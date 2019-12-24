تسجيل
15:45 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    مظاهرات أمام مصرف لبنان - بيروت

    وزير الاقتصاد اللبناني: وضعنا الاقتصادي والاجتماعي خطير جدا

    © AFP 2019 / MAHMOUD ZAYYAT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104361/84/1043618473.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912241043851798-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7/

    قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، اليوم الثلاثاء، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إنه لا يختلف اثنان على توصيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في لبنان على أنه خطير.

    وأضاف بطيش: "نحن على مشارف أزمة كبيرة وعلى ما يبدو أصبحنا داخل الأزمة الاقتصادية الكبيرة والترجمة أن المصارف لا تعطي أموال نقدية إلا بحدود، وبترجمة أخرى هناك نوع من الكابيتال كونترول تنفذه المصارف طوعا لضبط تحويل الأموال إلى الخارج".

    وليد جنبلاط
    © AFP 2019 / JOSEPH EID
    تسجيل مسرب لجنبلاط: لبنان على مشارف الجوع

    وأكد بطيش أن الوضع الاقتصادي خطير جدا ويتطلب معالجات خارج المألوف وهذه المعالجات تبدأ بالسياسة لكن لا تتوقف، وتبدأ بتشكيل حكومة وتكوين رؤية اقتصادية نقدية تطبق بالكامل وإن كانت موجعة، ولكن ليس على الفقراء ومحدودي الدخل، وإعادة رسم الواقع الاقتصادي في البلد وإعادة تحويل هذا الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، مشيرا إلى أن "لبنان قبل العام 1975 كان بلدا منتجا، وكان بلد الخدمات بامتياز، نحن نريد تصدير سلع وليس أولادنا".

    وتمنى وزير الاقتصاد أن "تتشكل الحكومة وأن تضم شخصيات ذات كفاءة ونظيفة الكف وأن تكون حكومة جامعة لأننا بحاجة إلى حكومة تمثل الشعب اللبناني بأطيافه".

    وحول إمكانية انهيار الليرة اللبنانية يقول بطيش:"لا يوجد أحد في لبنان لديه أي نية أن يتلاعب بسعر صرف النقد يهمنا أن يحافظ على استقراره، وهذه ليست سياسة فريق إنما قانون النقد والتسليف الذي يتحدث عن استقرار سعر العملة توخيا للاستقرار الاقتصادي، ولكن نحن اليوم في أزمة نقدية، ولا أحد يمكن أن ينكر، الأزمة النقدية تترجم بالضبط النقدي للمصارف وكل هذه الأمور، وبالتالي نحن بحاجة إلى إجراءات وإلى إعادة النظر بكل واقعنا النقدي والمالي والاقتصادي في لبنان، يجب إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وكفاءة وبدون أن يمس الطبقات المحدودة الدخل والفقيرة، نظامنا الضرائبي لا يزال متخلفا وغير عادلا".

    وتابع قائلا: "ومن الإصلاحات المالية أيضا أن يكون لدينا توازن بين الايرادات والنفقات، وهذه الإصلاحات كنا على وشك إنجازها والحراك كان يساعدنا، اليوم يجب أن تنكب الحكومة على هذا الموضوع، يجب أن يرتكز نظامنا الاقتصادي الحر على المنافسة والحرية ولا يرتكز على تجمعات من الاحتكارات والمحتكرين، ونظام قانون جديد للجمارك وللمشتريات العمومية وكنا في الحكومة السابقة نعمل عليه، نحن بحاجة إلى تحفيز الإنتاج في لبنان وحماية الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى إجراءات اجتماعية منضبطة لتأمين العدالة وتبدأ بنظام ضمان الشيخوخة".

    احتجاجات بيروت بعد إعلان استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الحكومة اللبنانية، 29 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة... إلى أين يتجه المشهد في لبنان؟

    وحذر بطيش من التلاعب بالأسعار، وقال إن "مديرية حماية المستهلك من ضمن أجهزة وزارة الاقتصاد موكلين على حماية الإنتاج الوطني وحماية المستهلك وعدة نشاطات واتفاقيات تجارية، لدينا 46 فرقة تتحرك في الاسواق على كامل الأراضي اللبنانية لمراقبة الأسعار، العدد محدود ولكن العمل يكون حتى خارج الدوام الرسمي، لمراقبة الأمن الغذائي المحطات المحروقات والمولدات الكهربائية على سبيل المثال لا الحصر، ننظم محاضر ضبط بحق المخالفين بالأسعار وفقا لقانون حماية المستهلك وسنصل إلى إقفال بعض المتاجر في حال الاستمرار في رفع الأسعار هنالك تجاوز وغش، نسب الغلاء تتراوح بين 10 و 15%، والإنتاج المحلي لا يستدعي زيادة الأسعار، الغلاء من 15 و20 و30 و35 و40 % والبعض يتذرع بالفروقات بسعر صرف الليرة مقابل الدولار وقد يكون مفهوما في بعض الحالات ولكن القسم الأكبر هو استغلال للوضع وغش وطمع وتلاعب بالأسعار".

    وختم الوزير اللبناني حديثه بالقول إنه "من الممكن معالجة الوضع الاقتصادي إذا تضافرت الجهود وكان هناك جدية من قبل الحكومة العتيدة بمعالجة الأمور".

     

    انظر أيضا:

    لبنان... ما هي فرص نجاح دياب في تشكيل الحكومة الجديدة
    ما التحديات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة في لبنان؟
    اتهام إيراني للسعودية وإسرائيل بدعم المظاهرات في لبنان بعد تكليف دياب
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفل الزوجان عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم والموسيقي الألماني توم كوليتز بزفافهما على متن اليخت المشهور كريستينا أو (Christina O) في إيطاليا.
    أشهر حفلات زفاف عام 2019
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019
    أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك