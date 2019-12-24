مباحثات روسية تركية حول الأزمة السورية في موسكو

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، في إطار العمل على المستوى الوزاري المشترك، مع الوفد التركي الحكومي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، تسوية الأزمة السورية وتطور الأحداث "على الأرض".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، الذي نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي:

"جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية. تم بحث تطور الأحداث "على الأرض" في الجمهورية العربية السورية، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وما حولها، وكذلك الوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات".

وفي سياق اللقاء تم بحث "مهمة تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لجميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا من دون تسييس وشروط مسبقة".

وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أنه "تم التأكيد من جديد على الالتزام بالعملية السياسية لحل الأزمة في الجمهورية العربية السورية، بقيادة السوريين أنفسهم وتنفيذها بمساعدة الأمم المتحدة، معربين عن دعمهم لعمل اللجنة الدستورية في جنيف".