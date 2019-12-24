وزير الإعلام اليمني: "الحوثيون" يتعمدون إهانة السلطة التشريعية وإذلالها

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين"، يتعمدون إهانة السلطة التشريعية، وإذلال من تبقى من أعضائها في مناطق سيطرتهم.

وكتب الإرياني على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تدوينة، قال فيها: "تتعمد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، إهانة وإذلال ما بقي من أعضاء السلطة التشريعية في مناطق سيطرتها"، مضيفا: "في سياسة ممنهجة تستهدف تقويض بنية الدولة ومؤسساتها ورمزيتها، وتستخدمهم لأداء أدوار شكلية ومسرحية، فيما السلطة الفعلية في اتخاذ القرار تتركز في يد كياناتها الموازية".

١-تتعمد المليشيا الحوثية المدعومة من ايران إهانة وإذلال ما بقي من أعضاء السلطة التشريعية في مناطق سيطرتها، وفي سياسة ممنهجة تستهدف تقويض بنية الدولة ومؤسساتها ورمزيتها تستخدمهم لأداء أدوار شكلية ومسرحية فيما السلطة الفعلية في اتخاذ القرار تتركز في يد كياناتها الموازية pic.twitter.com/Wmw8Qdv5x1 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 24, 2019

وتابع: "أضافت مليشيا الحوثي 24 من عناصرها كبديل عن النواب المتوفين، وأوكلت إليهم مهمة المشاركة في الجلسات "غير القانونية"، التي يعقدها ما بقي من أعضاء البرلمان في مناطق سيطرتها وقمع أي أصوات معارضة لسياسة المليشيا وممارساتها ومنددة بالفساد السياسي والمالي والإداري".

٢-أضافت مليشيا الحوثي24من عناصرها كبديل عن النواب المتوفين واوكلت اليهم مهمة المشاركة في الجلسات "غير القانونية" التي يعقدها ما بقي من اعضاء البرلمان في مناطق سيطرتها وقمع اي اصوات معارضة لسياسة المليشيا وممارساتها ومنددة بالفساد السياسي والمالي والاداري pic.twitter.com/Wmw8Qdv5x1 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 24, 2019

وقال في تدوينة ثالثة: "يتحدث مابقي من أعضاء مجلس النواب في مناطق سيطرة المليشيا بمرارة عما يتعرضون له من إهانات ومضايقات يومية على يد مشرفي وعناصر المليشيا الحوثية، ولجوئهم لهويات مرافقيهم للمرور من النقاط الحوثية جراء رفض عناصر المليشيا الاعتراف بهم أعضاء للبرلمان وممثلين للشعب".

٤-نوجه الدعوة لما تبقي من اعضاء البرلمان الواقعين تحت سلطة المليشيا لاداء دورهم الوطني والتاريخي في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية واستعادة الدولة واسقاط الانقلاب،كما ندعوهم اللحاق باغلبية البرلمان والذي سيستأنف عقد جلساته قريبا في العاصمة المؤقتة "عدن" pic.twitter.com/Wmw8Qdv5x1 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 24, 2019

وقال: "نوجه الدعوة لمن تبقى من أعضاء البرلمان الواقعين تحت سلطة المليشيا لآداء دورهم الوطني والتاريخي في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية وإستعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب، كما ندعوهم اللحاق بأغلبية البرلمان، الذي سيستأنف عقد جلساته قريبا في العاصمة المؤقتة عدن".