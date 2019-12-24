رسالة السيسي إلى وزراء التعليم العالي العرب

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، وذلك خلال لقائه الوزراء على هامش مشاركتهم في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، بالقاهرة.

وقال السيسي إن "كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استثمارها، وهو الأمر الذي يحتم الاهتمام بمحور الشباب من خلال صياغة وبلورة خطة عمل طموحة لتوظيف طاقاتهم وتوعيتهم بالتحديات التي تمر بها المنطقة"، بحسب ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم".

ولفت الرئيس المصري إلى "أهمية دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، للسعي نحو الارتقاء بالجامعات ومنهجية البحث العلمي ، للمساهمة في عملية بناء الإنسان، وباعتبارهما ركنا أساسيا في بناء الدولة العصرية الحديثة وركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة".

وأضاف السيسي استراتيجية مصر في مجالات التعليم الأساسي والعالي والفني، بما يساهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علمياً من المبتكرين والباحثين باعتبارهم قاطرة وذخيرة الأمم.

ومن جانبه استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي في مصر، جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية العربية في هذا المجال.