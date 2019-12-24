الكويت: توقيع اتفاقية المنطقة المحايدة تجسيد للعلاقات الأخوية مع السعودية

قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن توقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة مع السعودية، يعتبر تجسيدا للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وذكرت الوزارة أن الاتفاقية وقعها من الجانب الكويتي، وزير الخارجية، أحمد ناصر المحمد الصبح، ومن الجانب السعودي، وزير النفط عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

​ووقعت الكويت والسعودية اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.

وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء "كونا"، اليوم الثلاثاء، بأن"الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم".

وتمثل "المنطقة المقسومة" أو "المحايدة" على الحدود نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة.

وفي عام 2014 قررت الرياض إغلاق المنطقة الحدودية الصحراوية "المحايدة" بقرار أحادي دون التنسيق مع الجانب الكويتي، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك مع الكويت وفقا للاتفاقيات المبرمة عام 1966.