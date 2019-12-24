بريطانيا: ندعم استقرار ليبيا ونطالب بإنهاء القتال

أكدت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، استمرار المملكة المتحدة في دعم تحقيق الاستقرار داخل أرجاء ليبيا.

وغردت السفارة عبر حسابها على تويتر: "نؤكد على استمرار دعم بريطانيا لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أرجاء ليبيا".

وشددت السفارة على دعم جهود البعثة الأممية للعودة إلى المسار السياسي والحوار وإنهاء الأعمال القتالية في ليبيا.

نُـهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال #ليبيا 🇱🇾



نُؤكد على استمرار دعم #بريطانيا 🇬🇧لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أرجاء #ليبيا، ودعم جهود البعثة الأممية للعودة إلى المسار السياسي والحوار، وإنهاء الأعمال القتالية في كافة البلاد pic.twitter.com/39QDzTLLLh — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) December 24, 2019

وكانت تركيا قد وقعت مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، بجانب مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان، انتهاكا للقانون الدولي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب الأخير ذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مطالبة أطراف الأزمة بوقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.