الكويت تعلق على أحكام القضاء في قضية مقتل خاشقجي

علقت الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، على أحكام القضاء السعودي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية الكويتية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي، تعكس الالتزام بمبادئ القانون.

وأكدت وزارة الخارجیة الكویتیة أن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضیة المواطن السعودي جمال خاشقجي ، تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصھا على تطبیقه.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله: "الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرھا القضاء السعودي یوم امس الاثنین ضد المتھمین بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتي تعكس التزام المملكة العربیة السعودیة الشقیقة بمبادئ القانون وحرصھا على تطبیقه، ردا على من یحاول المساس بالمملكة والاساءة لقضائھا العادل".

وأكد المصدر وقوف دولة الكویت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنھم واستقرارھم وخصوصیة شأنھم الداخلي.

وأصدرت السلطات السعودية، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي.

وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم يتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.