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15:47 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي

    الجيش الليبي يعلن تدمير مدرعة تركية جنوب طرابلس

    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    العالم العربي
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    أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أن قواته قامت بتدمير مدرعة تركية جنوب العاصمة طرابلس.

    ذكرت ذلك شبكة "العربية"، في تدوينة على صفحتها على "تويتر"، قالت فيها: "الجيش الليبي يعلن أن طياريه دمروا مدرعة عسكرية تركية جنوب طرابلس".

    وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أمس الاثنين، إن طرابلس مهتمة حاليا بإحضار دبابات وطائرات مسيرة تركية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية.

    وأضاف: "نحن نحن مهتمون بالحصول على دبابات وطائرات بدون طيار، ماذا كنت تتوقعون معذرة؟ ألا نحصل على دبابات وطائرات بدون طيار تركية وتقف حكومتنا مكتوفة الأيدي، بينما نرى تدمير العاصمة طرابلس أمام أعيننا ونرى الدماء في كل مكان؟ كنت تريدونا أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى عاصمة ليبيا تحتل؟".

    ووقعت تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

    المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلق على اتفاق أردوغان والسراج
    وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق رصده طائرات بوينغ تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا.

    وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

    يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

    وصادق البرلمان التركي، يوم السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.

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    طرابلس, تركيا, الجيش الليبي
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