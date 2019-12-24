العراق يعلن إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الثلاثاء، الحصول على الموافقة من رئيس الوزراء العراقي، على إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وحددت الهيئة، اليوم الثلاثاء، موعدا لإعادة فتح المنفذ، وذلك بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان له، إنه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي".

وأضاف القيسي أن "رئيس الوزراء خوّل رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي بتمثيله في مراسم الافتتاح".

وأكد على أن "الهيئة حددت اليوم الثلاثاء موعداً لإعادة افتتاح المنفذ".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، في 11 أغسطس/ آب 2019، عن إغلاق مؤقت لمنفذ مندلي لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ.

ومددت إيران، أول من أمس الأحد، قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت سفارة إيران لدى بغداد تمديد إلغاء تأشيرة الدخول للرعايا العراقيين لمدة شهرين إضافيين.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أنه وفقا للوثيقة الصادرة عن السفارة "تم تمديد دخول العراقيين إلى إيران لمدة شهرين من دون فيزا"، معربة عن أملها أن "نشهد قريبا وبتعاون البلدين حسم إلغاء موضوع التأشيرة بالكامل لرعايا البلدين ودخوله حيز التنفيذ".