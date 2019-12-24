الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين والمتورطين في مقتل خاشقجي

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، منتقدا استخدام عقوبة الإعدام بشكل عام.

القاهرة- سبوتنيك وقال، في بيان اليوم الثلاثاء، "الاتحاد الأوروبي يؤكد على الحاجة لضمان المساءلة والمحاكمة لجميع المسؤولين والمشاركين عن اغتيال جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول".

وأوضح أنه يعارض استخدام عقوبة الإعدام دون استثناء، مؤكدا "عقوبة غير آدمية وقاسية، ولن تنجح في أن تكون رادع، بل تمثل إهانة لكرامة الإنسان".

وتابع الاتحاد الأوروبي أنه يجب أن تستند محاكمة خاشقجي على مبادئ الشفافية واحترام إجراءات القانون.

وأصدرت السلطات السعودية، أمس الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي.

وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم يتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.