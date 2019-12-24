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15:54 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    أمطار غزيرة في مصر (أرشيفية)

    تحذير من الأرصاد المصرية... أمطار وانخفاض درجات الحرارة

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    حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من انخفاض في درجات الحرارة يصل لحد الصقيع، ستشهده البلاد، بالإضافة إلى سقوط أمطار، غدا الأربعاء.

    وقالت الهيئة في بيان لها، إن "البلاد ستشهد غدا الأربعاء طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوبه نهارا، شديد البرودة ليلا، تصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

    زحام مروري في شوارع القاهرة بسبب موجة الأمطار الغزيرة
    © AP Photo / Tarek Wagih
    مصر... الأرصاد الجوية تحذر من 4 أيام "شديدة الاضطراب"
    وأشارت الهيئة إلى أنه "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وقد تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية".

    وتابع البيان أن "الرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك".

    وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أمس الاثنين، تحذيرا من أجواء وصفتها بأنها ستكون "شديدة الاضطراب"، وستستمر لنحو 4 أيام تقريبا.

    وأوضحت الأرصاد أن السحب المنخفضة والمتوسطة، ستبدأ في الظهور، مساء اليوم، شمال البلاد، وستتكاثر على السواحل الشمالية وقد يصحبها سقوط أمطار غربا.

    والرياح سيكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط في البحر المتوسط ما قد يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

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    الكلمات الدلالية:
    درجات الحرارة, مصر, أمطار, أخبار
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