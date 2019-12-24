برهم صالح: نقف إجلالا للمسيحيين بعد تأجيلهم الاحتفالات إكراما لدماء المتظاهرين

وجه رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، تهنئة إلى المسيحيين اليوم الثلاثاء.

وقال صالح أنه يعمل بكل ما يستطيع لتجاوز "الظرف الراهن نحو مزيد من الإصلاح وترسيخ أمن واستقرار البلد"، حسب "السومرية نيوز".

وتابع صالح في نص التهنئة الذى نشرته "السومرية نيوز":نسلتهم جميعا من ذكرى الميلاد القيم الرفيعة التي جاء بها المسيح من أجل عالم الصفاء والأخوة الإنسانية والكرامة الإنسانية".

وأوضح أن العراق يقف "إجلال وتقدير وعرفان أمام إرادة أبناء شعبنا المسيحيين وهم يقررون الامتناع عن مظاهر العيد لهذا العام إكراما لدماء وتضحيات أبناء الشعب من الشهداء والجرحى من المتظاهرين السلميين والقوات المسلحة وتقديراً للظرف العام للبلد".