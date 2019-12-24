رد فعل عريس عند قيام الملك الأردني بالاتصال به لتهنئته... فيديو

اتصل الملك الأردني عبد الله الثاني شخصيا بعريس أردني لتهنئته وشكره على المبادرة الإنسانية التي قام بها.

وشكر الملك عبدالله الثاني اليوم الدكتور عادل علي ياسين الزيود، المغترب في دولة البحرين، خلال اتصال هاتفي على مبادرته بإشهار زواجه، بإطعام 60 يتيما.

وحيا جلالته مبادرة الزيود والدكتورة خيراني حسن، اللذين أرادا أن يعززا سنة خير في المجتمع، وذلك وفقا لوكالة "عمون".

وأعلن الزوجان، عدم قبولهما "للنقوط"، طالبين من الأقارب حفظه لأسرهم.