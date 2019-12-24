"أنصار الله" تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 بقصف سعودي على سوق في صعدة

القاهرة – سبوتنيك . وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الجيش السعودي شن قصفا مدفعيًا على سوق الرقو في مديرية منبة شمال غربي صعدة، أسفر عن مقتل 3 يمنيين واثنين من المهاجرين الأفارقة، وإصابة قرابة 15 منهم"، لافتة إلى أن حصيلة الضحايا غير نهائية.

كانت الجماعة اتهمت الجيش السعودي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، بشن قصف مدفعي على منطقة الرقو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين من المهاجرين الأفارقة، وذلك بعد نحو أسبوع واحد من قصف مماثل تعرض له سوق الرقو أوقع 35 شخصًا بين قتيل ومصاب من المهاجرين.

ودارت مواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في الجيش اليمني، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "الحوثيين شنوا هجوما على محيط جبل هان ومنطقة الصياحي غرب مدينة تعز".

وأكد "صد قوات الجيش الوطني، الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة خلال المواجهات".