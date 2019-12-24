السودان... الصادق المهدي يرحب بانضمام حميدتي وقواته لحزب الأمة

أبدى رئيس حزب "الأمة" السوداني، الصادق المهدي، قبوله وترحيبه بانضمام قوات "الدعم السريع" للحزب.

وبحسب موقع "سوداني نت"، قال الصادق المهدي في برنامج تلفزيوني، "إذا كانت هناك رغبة من الدعم السريع للاندماج في حزب الأمة، فنحن جاهزون لذلك ومرحبون ونتمنى لهم مسيرة ناجحة في تحقيق أهدافهم".

وأضاف "حميدتي لديه مستقبل سياسي واعد".

كما دعا المهدي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي إلى التفكير في مستقبله السياسي الذي ينتظره.

وفي وقت سابق، دعا الصادق المهدي، إلى تجنب التوترات في البلاد بين قوات الدعم السريع والجيش بأي ثمن.

وقال المهدي، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن على البلاد "تجنب التوترات بين قوات الدعم السريع والجيش بأي ثمن وإلا فإنها تخاطر بالمزيد من الاضطرابات".

ودعا المهدي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، إلى دمج قوات الدعم السريع التي يقودها في الجيش لتعزيز الوحدة في صفوف القوات المسلحة، والاستقرار في البلاد.

وقال المهدي، وهو شخصية بارزة في المشهد السياسي السوداني ورئيس وزراء سابق، إنه "إذا كان حميدتي يأمل أن يصبح رئيسا للسودان فعليه الانضمام لحزب سياسي كمدني أو تشكيل حزب".