هل تشترك قطر في مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج في الرياض

وقعت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الماضي، اتفاقية حول موقع مقر القيادة العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

تحدث عدد من الخبراء لوكالة "سبوتنيك" عن الغرض من إنشاء المقر، وما هي أنواع القوات التي ستذهب إلى هناك، وما إذا كان الجيش القطري سيكون في الرياض.

تم اعتماد اتفاقية إنشاء المقر الرئيسي بقرار من مجلس التعاون الخليجي في الكويت في عام 2013.

ما هي الحاجة إلى مقر مشترك؟

صرح بدر سعود الدوسري، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان البحريني، لوكالة "سبوتنيك" بأن "جيوش الخليج ستدافع عن حدود دول الخليج.

لقد أصبح هذا مهمًا بشكل خاص في ضوء التوترات الحالية في المنطقة ومحاولات التدخل في شؤون المنطقة من الخارج".

وشدد الدوسري على أن "مهام القوات المشتركة هي مواجهة أي تحديات أو تدخلات من إيران ودول أخرى. الظروف الحالية في الخليج تتطلب توحيد الجهود لحل المشكلات الملحة ".

من جانبه ، قال العميد حسن الشهري، وهو خبير عسكري من المملكة العربية السعودية، إن قوات درع الخليج ستصبح جوهر التكامل الجديد. في البداية ، ستكون الوحدة العسكرية للمقر محدودة للغاية ، لكنها ستتوسع بمرور الوقت.

وأضاف "سيشمل المقر المشترك القوات البرية والجوية والبحرية. لذلك يمكننا معاً ضمان الأمن القومي في الخليج العربي، ومنع الأطراف الأخرى من التدخل في هذه العملية".

"درع ضد إيران"

وأردف الشهري: تشكل إيران تهديدًا مباشرًا لدول الخليج ، وخاصة المملكة العربية السعودية. وقد تجلى ذلك في الهجمات على حقول النفط السعودية. الآن ، سوف يعمل المقر المشترك لدول الخليج على اتخاذ تدابير مختلفة لحماية أمن دول الخليج .

موقف قطر

قال المحلل السياسي القطري علي الهالي إن قطر ستشارك أيضًا في أنشطة المقر المشترك. مشيرا إلى أن "قطر هي واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن أيضًا مهتمون بأمن واستقرار منطقتنا". وأضاف أن قطر تشارك باستمرار في اللجنة العسكرية لمجلس التعاون الخليجي ولم توقف مشاركتها فيها حتى بسبب الحصار الذي تفرضه دول الخليج الأخرى.