أنقرة طلبت من موسكو وقف إطلاق النار في إدلب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أن أنقرة طلبت من موسكو العمل على وقف إطلاق النار في إدلب، كما أشار إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا، أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب.

وقال قالين خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في إدلب"، مضيفا "روسيا أكدت للوفد التركي أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب خلال 24 ساعة".

وتابع كالين "مشكلة إدلب ليست مشكلة تركيا فقط بل مشكلة المجتمع الدولي أيضا".

وكان الجيش السوري قد سيطر أمس على جرجناز أهم معاقل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وخط الدفاع الأول عن مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

واستأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري ضد مسلحي "جبهة النصرة" لاستعادة السيطرة على طريق حلب - دمشق الدولي.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، بحث مع مسؤولين روس في موسكو الوضع في محافظة إدلب السورية.