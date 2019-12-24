الجيش السوري يحبط هجوما على جرجناز في ريف إدلب ويقتل أعدادا من الإرهابيين

أحبط الجيش السوري هجوما شنه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على بلدة جرجناز في ريف محافظة إدلب التي استعادها أمس، وكبد التنظيم خسائر في الأرواح والمعدات.

إدلب - سبوتنيك. نقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن مصدر ميداني سوري، مساء اليوم الثلاثاء، قوله إن "مسلحي النصرة فجروا سيارة بثلاث عجلات مفخخة يقودها انتحاري على بعد 50 مترًا من أول حاجز للجيش على مدخل البلدة، فقامت قوات الجيش على الفور بالتعامل مع مسلحي النصرة الذين كانوا يمهدون لهجوم وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات".

كان الجيش السوري قد سيطر أمس على جرجناز أهم معاقل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وخط الدفاع الأول عن مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وأكد الجيش السوري إصراره على إتمام تطهير محافظة إدلب، في الوقت الذي أعلن فيه السيطرة على 40 قرية وبلدة في المحافظة بمساحة تتجاوز 320 كيلومترا مربعا.