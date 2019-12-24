الصدر يعلق على قانون الانتخابات الجديد

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه اليوم، سيقصي كل الأحزاب الفاسدة.

وشدد الصدر، عبر حسابه في "تويتر": "تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم".

وتابع الصدر أن "قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة، وننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق... ولن نسمح بغير ذلك"، مبيناً أن "المجرب الجدلي لا يجرب ومرشح شعب سينتصر".

وأقر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو القانون الذي كان مطلب رئيسيا من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.