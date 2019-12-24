حكومة الوفاق: مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بقصف جوي في تاجوراء

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، فوزي أونيس، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح جراء قصف جوي استهدف مواقع مدنية في تاجوراء شرق طرابلس، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، إن طيرانا حربي تابع للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر شن في وقت سابق، اليوم، غارات جوية طالت منزلا في خلة فارس ومنطقتي بئر الأسطى والأباعيش في تاجوراء، مما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم يتسن لـ "سبوتنيك"، التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الـ 4 من أبريل/نيسان عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم يترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.