مصر... القبض على شادي سرور والتحقيق معه في قضية "الصفافير"

ألقت السلطات المصرية القبض على مصور الفيديوهات الشهير شادي سرور، اليوم الثلاثاء؛ لاتهامه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية "الصفافير".

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أن نيابة أمن الدولة العليا، بدأت التحقيقات مع اليوتيوبر شادي سرور على ذمة القضية.

وأشار الموقع إلى أن سرور طلب من النيابة الالتقاء بوالده والسماح له بحضور محامي للدفاع عنه.

وتضم القضية رقم 488 العديد من المتهمين أبرزهم: "كمال خليل وحازم حسني وحسن نافعة وماهينور المصري، وإسراء عبدالفتاح وخالد داوود وعمرو امام، بالإضافة إلى حسام الصياد والصحفية سولافة مجدي".

يشار إلى أن المتهمين في هذه القضية تم القبض عليهم في غضون شهر مارس/ آذار 2019، على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية، بحسب "أخبار اليوم".