بعد رسالة الأمير... وزير الدفاع القطري يزور الجزائر

بعث الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قدم فيها العزاء في وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

وقالت قناة "النهار" الجزائرية، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر، خالد بن محمد العطية، يصل إلى الجزائر، اليوم الثلاثاء.

وأضافت: "يؤدي العطية، واجب العزاء، ويحضر مراسيم تشييع جثمان الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، غدا الأربعاء"، الذي توفي، أمس الاثنين.

وكان قايد صالح يتولى منصب نائب وزير الدفاع الوطني، وتوفي عن عمر ناهز الـ80 سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية، وقرر تعيين اللواء السعيد شنقريحة قائدا لأركان الجيش خلفا للراحل أحمد قايد صالح، حسبما ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي.

يذكر أن أحمد قايد صالح ولد في 13 يناير/كانون الثاني عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وانضم إلى جيش التحرير الوطني قبيل الثورة في عام 1957 وعمره 17 سنة.

وبعد الاستقلال تلقى دورات تدريبية في الاتحاد السوفييتي السابق و تخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1994 تولى قيادة القوات البرية، وفي عام 2004 رقي الى رتبة فريق تولى قيادة الأركان.

وتمت ترقية صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا لعبد الملك قنايزية، في سبتمبر 2013، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش الجزائري.وبات بإمكانه المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء.