رئيس الأركان الإسرائيلي: عملية "الحزام الأسود" أزالت تهديدا على أمن بلادنا

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، إن عملية "الحزام الأسود" قد أزالت تهديدا قويا لأمن بلاده.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن الجنرال كوخافي قد اعتبر عملية اغتيال القيادي البارز في حركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، في قطاع غزة، الشهر الماضي، التي أطلق عليها اسم "الحزام الأسود" قد أزالت تهديدا لأمن إسرائيل.

ونشرت القناة العبرية "كان" أن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي حول العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، قد أفضت إلى القضاء على تهديد قوي ومباشر على الأمن القومي الإسرائيلي، بل دشنت وضعا عسكريا وسياسيا أفضل في تعامل الجيش مع قطاع غزة.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي قد انتهى من استخلاص العبر من عملية "الحزام الأسود" في قطاع غزة الشهر الماضي، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها ومنها، إيجاد الظروف لتحسين الواقع في قطاع غزة من جهة، والمساس بصورة خطيرة في عناصر المقاومة دون الانجرار إلى معركة أوسع من جهة أخرى.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قام في الثاني عشر من الشهر الماضي، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.