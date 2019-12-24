السراج: نخوض حربا لا نظير لها في وجه غزو مسلح مدعوم بأجندات الخارج

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم العسكري على طرابلس الذي يحدث الآن هو "غزو مسلح مدفوع بخيالات الديكتاتورية المريضة، ومدعوم بتدخل أجندات الخارج".

وبحسب موقع "بوابة الوسط"، اعتبر السراج أن المصالحة الوطنية هي "السبيل الوحيد لدرء مخاطر التدخل الخارجي، الذي حذرت منه حكومة الوفاق طيلة الأعوام الماضية، وقابله المجتمع الدولي بالتراخي"

نقل الموقع عن السراج قوله في كلمة ملتفزة، إن "المتآمرين على ليبيا فاجأتهم ثورة 17 فبراير، التي استكملت ما بدأه الملك المؤسس محمد إدريس السنوسي، بإعلان استقلال ليبيا عام 1951، فقرروا إجهاض التجربة الديمقراطية في مهدها".

وأضاف أن "المتآمرين وجدوا بين الليبيين من هو مستعد أن يكون أداة لضرب وطنه، استجابة لأحلامه السلطوية وأوهامه العبثية"، معتبرا أن هذا لن يتحقق، قائلا: "فدون ذلك شعب تنسم عبير الحرية ولن يعود إلى القيود مهما كان".

ولفت السراج إلى أن ذكرى الاستقلال تأتي هذا العام بالتزمان مع "خوض الجيش الوطني والثوار حربًا لا نظير لها للدفاع عن العاصمة في وجه غزو مسلح مدفوع بخيالات الديكتاتورية المريضة، ومدعوم بتدخل أجندات الخارج، هدفه ليس تحرير العاصمة كما يزعم، بل قتل الحرية ووأد قيام الدولة المدنية مقابل رهن ليبيا ومقدراتها للخارج"

وشدد على أنه "لن يكون، فليبيا بإرادة شعبها لن تكون إلا دولة حرة مستقلة، الشعب فيها هو مصدر السلطات الوحيد، يمنح الشرعية لمن شاء والسلطة فيها ليست غنيمة أو ميراثا، بل تداول ديمقراطي سلمي عبر صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة".