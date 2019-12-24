وزير المال اللبناني: رواتب الموظفين هي حق مقدس من غير المسموح المس بها

اتهم علي حسن خليل، وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، البنوك اللبنانية بـ"حبس" وعدم دفع رواتب الموظفين، الأمر الذي أدى إلى غضب شعبي في البلاد.

وغرد الوزير عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا".

الجدير بالذكر، أن البنوك اللبنانية قامت بفرض سقف للسحب من الحسابات بالدولار بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا.

من غير المقبول ما يحصل في بعض #المصارف حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها #وزارة_المالية شهريًا وهي حق مقدس من غير المسموح المس به وعدم دفعه كاملا وبوقته وسنقوم بكل الإجراءات القانونية لحمايته. — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) December 24, 2019

وأضاف خليل أن رواتب الموظفين هي "حق مقدس من غير المسموح المس فيه وعدم دفعه كاملا وفي وقته وسنقوم بكل الإجراءات القانونية لحمايته".

ويشار إلى أنه اندلع شجار في أحد البنوك بعدما رفض البنك السماح لأحد عملائه بالسحب بالدولار.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.