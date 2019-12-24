انطلاق الاحتفالات بالأعياد المجيدة في بيت لحم بمشاركة الآلاف

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، احتفالات أعياد الميلاد المجيدة للطوائف التي تسير وفق التقويم الغربي.

بيت لحم - سبوتنيك. عجت مدينة بيت لحم بالآلاف من الفلسطينيين والحجاج الأجانب الذي توافدوا من أنحاء العالم للاحتفال بالأعياد المجيدة. وقدمت الفرق الكشفية عروضاً جابت أرجاء بيت لحم وسط أجواء من الفرح والسرور.

واتشحت المدينة بالزينة لاسيما في الباحة المقابلة لكنيسة المهد.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم إلى مدينة بيت لحم ورئيس الحكومة محمد اشتية للمشاركة بالاحتفالات وحضور قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور رئيس الوزراء المالطي، وزير الخارجية المالطي، وممثل عن الأردن وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وكان وصل ظهر اليوم إلى مدينة بيت لحم قادم من القدس موكب المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين المطران بييرباتيستا بيتسابالا لترؤس قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد.