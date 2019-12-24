مقتل 8 جنود يمنيين بمواجهات مع قبليين سيطروا على مواقع في الجوف

سيطر مسلحون قبليون، اليوم الثلاثاء، على مواقع وحواجز تفتيش تابعة للقوات الحكومية في محافظة الجوف اليمنية الحدودية مع السعودية، عقب اشتباكات أوقعت 14 قتيلاً من الطرفين.

القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الجوف لوكالة "سبوتنيك"، بأن اشتباكات مستمرة منذ أمس الأول الأحد، بين قوات الأمن من جهة وقبليين من آل حزم وآل دايل من جهة أخرى في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، على خلفية مقتل زعيم قبلي يدعى الشيخ حسن عياش الحزمي، برصاص جنود خلال قيادته وساطة قبلية لإنهاء نزاع بين الأمن وقبليين.

وحسب المصدر، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 8 جنود و6 قبليين، وتمكن خلالها المسلحون من السيطرة على نقاط ومواقع في منطقة اليتمة. مضيفاً أن مديرية خب والشعف تشهد توتراً في ظل وصول تعزيزات لكلا الطرفين.

في سياق آخر، لقي قيادي ميداني في جماعة "أنصار الله"، مصرعه خلال مواجهات مع الجيش اليمني في مديرية خب والشعف.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن "أنصار الله" هاجمت مواقع للجيش اليمني باتجاه سلسلة جبل قشعان الاستراتيجية، بهدف استعادتها.

وأضاف أن القوات تمكنت من إحباط الهجوم وتكبيد "أنصار الله" قتلى بينهم ضابط برتبة مقدم، في حين سقط جرحى آخرون.