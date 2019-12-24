عباس: إسرائيل لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس.

قال أبو مازن "نحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصل هذا (الموافقة) سنصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأنها بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت دون انتخابات ودون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريبا إن شاء الله". وذلك بحسب وكالة "سما".

جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني بعد مشاركته في عشاء عيد الميلاد المجيد في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم الفلسطينية، للكنائس المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي.

وأضاف الرئيس، قائلا:

إن الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلة منذ 2006 لأسباب كثيرة، لذا دعونا إلى انتخابات تشريعية أولا ومن ثم رئاسية، وجميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي إجراء الانتخابات في القدس.

وأشاد في كلمته بمواقف البابا فرنسيس الداعمة لقضيتنا، وقال: "نعتز بمواقف هذا الرجل الداعمة للقضية الفلسطينية، ونحترم كل ما يقوم به، فهو ملك السلام في العالم".

وأضاف: "هذا الرجل اعترف بدولة فلسطين دون طلب، تحدثنا معه عن السلام وعن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حاضرة الفاتيكان، لنرى العلم الفلسطيني مرفوعا فوق الحاضرة".

وأضاف الرئيس: أن "العاهل الأردني يقف دائما وأبدا هو وكل الشعب الأردني وقفة واحدة من أجل القضية الفلسطينية ومعها. نحن والأردن شعب واحد في دولتين".