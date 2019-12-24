مصر تترقب موجة صقيع هي الأشد منذ بدء فصل الشتاء

حالة من الترقب يعيشها الشارع المصرى، فى انتظار عاصفة صقيع هى الأشد منذ بدء فصل الشتاء.

وكإجراء احترازى قررت بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية تعطيل الدراسة، حفاظا على حياة التلاميذ، كذلك الأمر بالنسبة للجامعات.

وفى توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، حول طقس الأربعاء، أكدوا أنه من المحتمل أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء. بحسب موقع "مبتدا".

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة العظمى في القاهرة غدا إلى 13 درجة.