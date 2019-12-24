الصحة المصرية: انتهينا من فحص أكثر من 3.6 مليون امرأة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية إنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و610 آلاف و613 امرأة مصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة المنعقدة تحت شعار"100 مليون صحة".

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و184 ألفًا و706 امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية مليونا و425 ألفا و214 امرأة، منذ انطلاق الحملة في شهر يوليو عام 2019، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر.

وبحسب بيان لوزارة الصحة جاءت محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا بمحافظات المرحلة الثانية وبلغ عدد المفحوصات 395851 امرأة، تليها محافظة المنوفية بإجمالي مفحوصات 308448.

وقالت الوزارة إنه شارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة.

وأكدت الوزارة أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشملها المبادرة وهي جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية، وذلك بمشاركة 1321 فريقاً طبياً.

وأكدت الوزارة على أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.

وقالت الوزارة إن المبادرة مستدامة وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدي.