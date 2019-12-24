مصر تعلن إنشاء 17 مدينة ذكية جديدة

أعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، أن بلاده تعمل على إنشاء 17 مدينة جديدة ستكون ذكية وترتكز على تكنولوجيا الأشياء.

وأضاف الوزير خلال لقاء له على فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، "جميع المدن الذكية التي تنشئها الدولة، بدءا من العاصمة الإدارية الجديدة، إلى الـ 17 مدينة جديدة، ستكون ذكية، ترتكز على تكنولوجيا الأشياء"، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وأكد الوزير على أن "افتتاح أكاديمية "إنترنت الأشياء" بمعهد تكنولوجيا الأشياء، يشكل أهمية كبرى، حيث إن الأكاديمية تدرب الشباب على واحدة من أهم تقنيات العصر، وهي تقنية الأشياء".

ولفت الوزير على أن "إنترنت الأشياء، تقنية تعتمد على نشر حساسات وأجهزة في أماكن مختلفة، وهذه الأجهزة تتواصل مع بعضها لإدارة مرفق مثل الكهرباء، أو المرور وغيرها".

وأكد الوزير على أن كل المدن التي تبنى في مصر الآن ستكون ذكية ترتكز على تكنولوجيا إنترنت الأشياء، مشددا على أن "وزارة الاتصالات تعمل على نشر الأفكار والابتكار وريادة الأعمال".