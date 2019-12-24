الرئيس المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء اليوناني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه لتبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس المصري تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واهمية التنسيق المتبادل في هذا السياق، سواء علي المستوي الثنائي او في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص.

وقد تم خلال الاتصال التأكيد علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

من جانبه، أكد السيسي متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، مؤكداً تطلع مصر على الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وعلي نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.