السيسي يحضر احتفالية لـ "ذوي القدرات الخاصة"... صور

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه شعر بسعادة بالغة خلال تواجده بين مجموعة من الأطفال من أصحاب الهمم (ذوي القدرات الخاصة).

ونشر الحساب الرسمي للرئيس المصري على موقع تويتر قال فيه، "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات".

شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات. pic.twitter.com/zcs2RbR9h7 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 24, 2019

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء اليوناني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.