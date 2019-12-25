محاولة اغتيال فاشلة لممثل كوميدي يؤيد الاحتجاجات العراقية... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو قالوا إنه لمحاولة اغتيال فاشلة، للفنان العراقي أوس فاضل.

ويقدم أوس فاضل برنامجا كوميديا تحت عنوان "ولاية بطيخ" ينتقد فيه المليشيات والفساد الحكومي والطائفية في العراق.

وأكد الممثل العراقي أن مسلحين يريتديان ملابس سوداء ويستقلان دراجة نارية أطلقا النار عليه من مسدس خلال مروره من منطقة العرصات بالعاصمة العراقية بغداد، ولكنه نجا من الحادث.

وينشط أفراد البرنامج في ساحة التحرير منذ انطلاق الحراك في الأول من أكتوبر بتقديم مجموعة من الفيديوهات المؤيدة للحراك والتأكيد على سلمية التظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

⭕ هاااااام عاجل الان



الزميل الفنان أوس فاضل أحد كادر البرنامج الشهير "ولاية بطيخ" ينجو من محاولة إغتيال قبل قليل بإطلاق الرصاص على سيارته بمنطقة العرصات وسط بغداد . pic.twitter.com/5J8yqP7AZc — Noor Nt (@noor_nt) December 24, 2019

أحد مقاطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فاضل وهو يكشف مكان الطلقات في السيارة، فيما قال أخوه علي والذي يشارك معه في البرنامج إن ما حدث محاولة اغتيال.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

سلامتك يابطل صوتك اعلى من صوت مسدساتهم القذرة تحياتي لك اخ اوس فاضل — Sunny (@Sunny39587054) December 24, 2019

وأقر البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر / كانون الأول، قانونا جديدا للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو القانون الذي كان مطلب رئيسيا من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

عااجل محاولة اغتيال الفنان #اوس_فاضل في منطقة العرصات . pic.twitter.com/d87GVnY6pX — قناة iraqishow (@iraqishow1) December 24, 2019

ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.

وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.