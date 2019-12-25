"قابوس بخير" يتصدر "تويتر"... والوكالة الرسمية تكشف رسالته إلى رئيس عربي

وتصدر وسم "السلطان قابوس بخير" قائمة الترند في السلطنة على موقع "تويتر".
وقال المغرد خلفان العامري: "جعلناك في ودائع الله، تحرسك الأذكار وآيات الفلق"، مذيلًا تغريدته بالقول: "قابوس بخير".
— خلفان العامري #قابوس (@AlamriKhalfan) December 24, 2019
وكتب حساب تحت اسم "الشاهين": "مساء الخير جميعًا، للتذكير الأذن التي نعيرها للشائعات المغرضة، والتأويلات السافرة، والتعليقات الساخرة، تضعف من صفنا الوطني الواحد كما بناه قابوس وأرسى ركائزه، كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين بدلًا من جدول ماء تعبر عليه أحقادهم، حفظ الله عمان، وسلطانها، وشعبها العظيم".
— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 24, 2019
وعلى نفس الوسم، كتب مغرد باسم وليد: "سيدي السلطان قابوس، نحن في انتظار طلتك، وابتسامتك الشافية لقلوبنا، وكلنا شغف لسماع كلمتك العظيمة (أيها المواطنون الأعزاء)".
— وليد WKM (@35b6353540d1409) December 24, 2019
وكان الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، زعم وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، متمنيا انتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السلطان أحمد آل سعيد. وقال كوهين في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "رحمك الله يا سلطان عمان يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين".
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 24, 2019
ولم تعلق وسائل الإعلام العمانية، غير أن وكالة الأنباء العمانية الرسمية قالت إن السلطان قابوس بن سعيد أرسل برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، لتفند المزاعم المنتشرة على وسائل الإعلام.
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 24, 2019
تأتي هذه الأنباء بعد أيام من عودة السلطان قابوس بن سعيد بعد "إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية في بلجيكا"، دون الخوض في التفاصيل.
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